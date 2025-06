Le FC Barcelone est en train de boucler l’arrivée étonnante de la pépite Roony Bardghji

Le début d’été est caniculaire et en Catalogne, il fait bien chaud. Champion d’Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone a vécu une saison 2024/2025 exceptionnelle. Voulant continuer la moisson de trophées la saison prochaine, le club blaugrana a démarré fort le mercato en s’offrant un nouveau gardien avec Joan Garcia qui est arrivé du voisin de l’Espanyol de Barcelone. Derrière, l’arrivée d’un ailier gauche est en bonne voie puisque Nico Williams se rapproche de la formation d’Hansi Flick. Au niveau de l’aile droite, un renfort est proche d’arriver également.

La suite après cette publicité

Alors que Lamine Yamal est indiscutable à ce poste et a sorti un exercice de haute facture, le FC Barcelone aimerait miser sur un autre joueur d’avenir afin d’apporter de la concurrence et un profil différent. Ainsi, les Catalans se sont penchés sur le dossier Roony Bardghji. Ailier droit suédois de 19 ans formé au FC Copenhague avec qui il compte 84 matches à son actif (15 buts et 1 offrande), le natif de Kuwait City reste néanmoins sur une saison compliquée (6 apparitions) puisqu’il a été victime en début de saison d’une rupture du ligament croisé.

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a trouvé un accord

Arrivant en fin de contrat en décembre prochain, il pouvait prolonger avec son club de Copenhague qui veut étendre son bail, mais lui souhaite partir pour un nouveau défi. Dans le viseur du FC Porto et de l’Olympique de Marseille, qui s’est retiré de la course suite à des interrogations sur son physique, le jeune ailier suédois est clairement dans les plans de la formation espagnole.

Selon nos informations, un accord a été trouvé pour son transfert entre le FC Barcelone et le FC Copenhague. Alors que le FC Porto avait proposé 2,5 millions d’euros pour conclure l’opération, le FC Barcelone a proposé la même chose et le club danois disposera de 15% à la revente. Le choix du joueur sera déterminant, mais pour Roony Bardghji la priorité est bien de rallier le club pensionnaire du Camp Nou. Après Patrik Andersson, Henrik Larsson et Zlatan Ibrahimovic, un quatrième suédois est bien parti pour porter le maillot du FC Barcelone.