Une ville candidate se retire de la Coupe du Monde 2030

La ville de Malage (Espagne) et son stade de La Rosaleda ne feront finalement pas partie des sites hôtes pour la Coupe du Monde 2030, co-organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc. C’est le maire de la ville, Francisco de la Torre, qui a confirmé la nouvelle ce samedi lors d’une conférence de presse : «Le plus responsable pour nous est de ne pas participer à la candidature».

La suite après cette publicité

Selon AS, cette décision s’explique par des problèmes liés à la rénovation du stade et l’impact potentiel sur le club local et ses supporters. «Entre la Coupe du monde et le club, nous restons avec le club», a déclaré le maire. Écarté lors du premier tour de sélection par la Fédération espagnole de football, Valence pourrait finalement être la remplaçante de Malaga.