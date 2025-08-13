PSG : Lucas Chevalier a vécu une drôle de première soirée !

Cette Supercoupe d’Europe, disputée au Stadio Friuli, a longtemps semblé promise à Tottenham. Supérieurs dans l’intensité et dans le jeu pendant plus d’une heure, les Spurs ont malmené un PSG encore en rodage, peinant à exister dans les duels et les enchaînements. Mais Paris a signé un renversement spectaculaire dans le dernier quart d’heure, arrachant l’égalisation avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but (sans passer par la prolongation). Un scénario renversant qui offre au club parisien un premier trophée européen dès l’entame de la saison.

La suite après cette publicité

Officialisé seulement samedi dernier, le jeune gardien a eu droit à quelques bribes d’entraînement avec ses nouveaux partenaires avant d’être propulsé titulaire. La situation a été précipitée par l’absence de Gianluigi Donnarumma, non convoqué dans le groupe, alors que le bras de fer entre le PSG et l’agent Enzo Raiola s’est intensifié. Gigio lui-même a publié un communiqué pour acter son départ, et les rumeurs d’un transfert imminent à Manchester City ont renforcé la tension autour du portier italien. Résultat : Chevalier s’est retrouvé au centre des projecteurs, avec la lourde mission de tenir la cage parisienne pour sa première apparition officielle, dans une finale européenne, face à un adversaire déjà prêt à en découdre.

La suite après cette publicité

Des débuts déjà marquants

Alors que le PSG était dans une très fâcheuse posture, Lucas Chevalier s’est rapidement illustré (22e) lorsque l’ancien portier du LOSC a su intervenir pour la toute première fois avec une belle main sur une frappe de Richarlison qui avait été légèrement déviée. Sur l’ouverture du score des Spurs, Chevalier a réalisé une superbe parade, mais le ballon revient sur Van de Ven qui l’a crucifié. Dès le retour des vestiaires, l’international des Bleus a brilél sur une nouvelle belle intervention sur Richarlison (47e). Malheureusement pour lui, il peut bien mieux faire sur le deuxième but des Spurs dans la foulée (48e). Il sort aussi un tir au but dans la séance finale. Un arrêt décisif qui a complètement relancé la séance après le loupé de Vitinha : «Je dois dire que je suis très content de la manière dont il a fini le match, c’était important pour lui. Je suis très content de sa performance, et aussi de la présence de Safonov. On est sur ce schéma, on cherche à s’améliorer, et je pense qu’on sera meilleurs cette saison. C’est difficile un premier match, mais Lucas a montré du caractère et la personnalité pour être un joueur du PSG», a ajouté Luis Enrique en conférence de presse.

En tout cas, la pression était forte sur ses épaules et tout le monde a tenu à souligner ses débuts extraordinaires marqués notamment par 93% de passes réussies, une trentaine de ballons touchés et pas moins de 4 parades : «Je me suis dit "je pense que Lucas va arrêter les tirs au but et on va gagner". C’est costaud Lucas, c’est un peu scripté, il arrive et il a une séance de tab, mais c’est bien pour ses débuts, on est contents», a plaisanté Ousmane Dembélé, avant que le capitaine Marquinhos ne poursuive : «bienvenue à lui, oui, il faut tenir la pression ici au PSG, mais il est habitué. C’est un gardien de haut niveau, Lille, ce n’est pas si facile, il a déjà un trophée, il fallait assurer, et il a assuré». Le PSG tient officiellement sa nouvelle muraille, et cela n’aurait pas pu commencer d’une meilleure manière.