MU : le prix de vente de Marcus Rashford fixé

Marcus Rashford a beau être un indésirable au sein de l’effectif de Manchester United, il ne sera pas bradé pour autant. Les Red Devils, comme depuis des mois, demandent un montant de 48 millions d’euros pour vendre l’attaquant anglais, comme le rappelle AS. Pas question pour la direction mancunienne de laisser partir le joueur pour moins que cela, puisqu’il est toujours évalué à 50 millions par le site spécialisé Transfermarkt.

Son dernier prêt de six mois à Aston Villa a également démontré que Rashford était toujours capable de bonnes performances. Il a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en 17 matchs disputés avec les Villans. Toujours selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone serait plus intéressé par Rashford après l’échec du recrutement de Nico Williams (Athletic Bilbao) et le prix très élevé que le club devrait débourser pour s’offrir Luis Díaz (Liverpool). L’international des Three Lions n’est pas la priorité de Deco, directeur sportif des Blaugranas, mais son nom monte petit à petit dans la liste d’options valables.