Le FC Barcelone a déjà 2 options pour oublier le fiasco Nico Williams

Les supporters du FC Barcelone ne pourront plus se moquer des fans du Real Madrid. Pendant plusieurs années, les amoureux du club blaugrana ont pris un malin plaisir à se réjouir des malheurs des Merengues, qui n’arrivaient pas à recruter Kylian Mbappé qui évoluait alors au Paris Saint-Germain. Mais après plusieurs échecs, les Madrilènes sont enfin arrivés à leurs fins l’été dernier. À présent, les supporters de la Casa Blanca doivent bien rire quand ils suivent ce qu’il se passe chez le rival catalan.

Depuis un an maintenant, les pensionnaires du Camp Nou ont fait tout leur possible pour recruter Nico Williams. Un joueur jeune et talentueux, qui présente aussi l’avantage de parfaitement connaître plusieurs internationaux espagnols de l’équipe avec lesquels il évolue au sein de la Roja, notamment Lamine Yamal avec lequel il est très lié. L’été dernier, le joueur avait finalement cédé à la pression de sa famille et de l’Athletic afin qu’il reste à Bilbao. Un an plus tard, le footballeur âgé de 22 ans était décidé à rejoindre Barcelone.

Le Barça est tombé de haut avec Nico

C’est même lui et son entourage qui avaient ouvert la porte aux Culés, qui étaient prêts à tout pour le faire signer. Mais ce vendredi, les Catalans ont pris une nouvelle douche froide, voire glacée. Alors que le Barça et la presse espagnole étaient optimistes, Bilbao a annoncé la prolongation de contrat du joueur. « L’Athletic Club et Nico Williams sont parvenus à un accord pour prolonger de huit saisons, jusqu’au 30 juin 2035, le contrat qui devait expirer en 2027. Sa clause de résiliation augmente de plus de 50% par rapport à la précédente.»

Une annonce qui a été vécue comme un nouveau coup de poignard par le Barça, qui a appris la nouvelle en lisant le communiqué de Bilbao, et ses supporters. Tous sont furieux de ce nouveau revirement de situation. Si bien évidemment il est toujours possible de le recruter, le prix de sa clause a augmenté. Ce qui rend l’opération complexe. De plus, on imagine mal les Catalans revenir à la charge une troisième fois après une nouvelle trahison. Mundo Deportivo annonce d’ailleurs qu’ils sont déjà passés à autre chose et ont décidé d’activer les plans B et C.

Luis Diaz le nouveau plan A, Rashford le plan B

Ainsi, le FCB a relancé la piste menant à Luis Diaz. Depuis quelques mois, le Colombien et son agent discutent avec les Culés et notamment le directeur sportif Deco, qui a toujours milité pour sa signature. Le joueur de Liverpool a fait savoir il y a quelques semaines au Barça qu’il ferait tout pour venir en Catalogne. Mais MD explique qu’à l’heure actuelle, ce dossier est en stand-by après la disparition tragique de Diogo Jota dans un accident de la route. Les Reds n’ont pas la tête à ça, tout comme le joueur, qui est peiné par la mort de son coéquipier.

Malgré tout, MD assure qu’il est aujourd’hui le joueur désiré par le Barça. En cas d’échec, car Liverpool ne semble pas vendeur comme il l’a expliqué au Bayern Munich qui est aussi sur le coup; le FC Barcelone activera le plan C. Il s’agit de Marcus Rashford. L’hiver dernier, l’Anglais a tout fait pour signer en Espagne, mais il a finalement été prêté à Aston Villa. De retour à Manchester United, où il n’a plus d’avenir, il pousse toujours pour signer au Barça. A priori, il sera plus facile à déloger que Luis Diaz. MU demanderait un peu plus de 46 M€ pour son joueur, qui est prêt à faire des efforts pour baisser son salaire afin de signer. Une bonne nouvelle pour le Barça, qui doit se remettre de l’échec Nico Williams.