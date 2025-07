Liverpool : Luis Diaz sort du silence sur son avenir

Luis Díaz, joueur de Liverpool et courtisé par le FC Barcelone, a accordé une interview à la chaîne de télévision colombienne WinSports vendredi, seulement quelques heures après l’annonce de la prolongation de contrat de Nico Williams à l’Athletic Bilbao, lui qui était l’option prioritaire du Barça pour renforcer son attaque durant ce mercato estival. L’international colombien (63 sélections, 18 buts) a d’abord évoqué avec émotion la disparition de son coéquipier Diogo Jota, décédé jeudi matin dans un accident de la route en Espagne avec son frère.

La suite après cette publicité

«C’est très difficile d’apprendre une telle nouvelle. Un coéquipier qui a joué un rôle déterminant dans mon arrivée à Liverpool, sa famille m’a accueilli chaleureusement. Nous sommes devenus de grands amis», a-t-il révélé. Je souhaite juste beaucoup de courage à sa femme et à ses enfants. Ça fait tellement mal, c’était bouleversant quand je me suis réveillé et que j’ai appris la nouvelle,, j’en ai pleuré.» Concernant son avenir à Liverpool, Luis Díaz a une fois de plus botté en touche : «On ne sait pas encore, on discute avec la direction. On est satisfait de ma position, on verra bien». Auteur de 17 buts et 8 passes décisives en 50 apparitions cette saison, il est sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2027.