Barça : Ter Stegen suivi par un cador européen

Révolution dans les cages du FC Barcelone cet été. Soucieux de trouver un gardien de but pour le présent et l’avenir, les Blaugranas ont récemment recruté Joan García à l’Espanyol de Barcelone. Désormais relégué au second plan après l’arrivée du portier de 24 ans, Marc-André ter Stegen (33 ans) pourrait quitter la Catalogne lors de ce mercato estival.

D’après Sport, plusieurs clubs manifestent un intérêt sérieux pour lui. L’Inter Milan, qui envisage de se séparer de Yann Sommer (36 ans), pourrait soumettre une offre aux Blaugranas dans les prochains jours. D’autres clubs comme Galatasaray ou l’AS Monaco se seraient également renseignés sur le joueur, sans obtenir de réponse de sa part. Bien que l’Allemand préfèrerait rester au Barça, il pourrait être tenté par le projet de très haut niveau des Nerazzuri, qualifiés pour la Ligue des Champions et capables de disputer des titres. Ter Stegen serait très contrarié par les décisions du club et par certaines rumeurs qu’il estime nuisibles à son image. Il doit se présenter la semaine prochaine à Barcelone pour la reprise de l’entraînement.