Liga : l’Espanyol domine Osasuna

Dans le cadre de la 3e journée de Liga, l’Espanyol Barcelone, toujours invaincu cette saison, recevait Osasuna, tombeur de Valence le week-end dernier. Et les locaux ont confirmé leur belle dynamique.

Portés par une réalisation de Romero au retour des vestiaires (52e), les hommes de Manolo Gonzalez ont décroché trois nouveaux points. Au classement, l’Espanyol remonte au 4e rang. Osasuna est 13e.