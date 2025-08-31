Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : l’Espanyol domine Osasuna

Par Josué Cassé
Manolo Gonzalez, l'entraineur de l'Espanyol @Maxppp
Espanyol 1-0 Osasuna

Dans le cadre de la 3e journée de Liga, l’Espanyol Barcelone, toujours invaincu cette saison, recevait Osasuna, tombeur de Valence le week-end dernier. Et les locaux ont confirmé leur belle dynamique.

La suite après cette publicité

Portés par une réalisation de Romero au retour des vestiaires (52e), les hommes de Manolo Gonzalez ont décroché trois nouveaux points. Au classement, l’Espanyol remonte au 4e rang. Osasuna est 13e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Osasuna
Espanyol

En savoir plus sur

Liga Liga
Osasuna Logo Osasuna
Espanyol Logo Espanyol Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier