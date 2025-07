Le Royaume-Uni réfléchit à une diffusion gratuite de la Premier League

Depuis octobre, le Parlement britannique étudie le Football Governance Bill, une proposition de loi visant à instaurer un régulateur indépendant du football anglais (IFR). Ce nouvel organe aurait pour mission d’assurer la stabilité financière des clubs et de protéger « l’héritage du football anglais », selon les mots du gouvernement.

Mais un amendement récemment ajouté fait grand bruit : porté par les libéraux-démocrates, le dispositif Free to air proposerait la diffusion gratuite d’au moins dix matchs de Premier League par saison, notamment sur la BBC ou ITV. Une petite révolution dans un pays où suivre l’intégralité du championnat coûte plus de 660 livres par an (environ 775 euros). Inspiré du modèle espagnol, où un match de Liga est retransmis gratuitement chaque semaine depuis 2022, cet amendement sera soumis au vote mardi à la Chambre des communes, mais reste incertain sans le soutien du Parti travailliste.