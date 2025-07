PSG : la statistique complètement folle de Luis Enrique !

Luis Enrique n’a manqué qu’un petit match depuis qu’il est arrivé au PSG il y a deux ans, ce match étant la finale de la Ligue des Champions 2024. Le Paris Saint-Germain s’était incliné contre Dortmund et avait donc manqué l’occasion de participer à la finale de C1. Mais c’est le seul match que le PSG a manqué puisque les Parisiens ont remporté la Coupe de France. Cette saison, les hommes de Luis Enrique ont coché une case de plus : en remportant la Ligue des Champions et en se qualifiant pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs, Luis Enrique n’a donc raté qu’une seule rencontre depuis son arrivée.

Son palmarès au PSG, en deux saisons, est déjà fou : 2 Ligue 1, 2 Coupes de France, 2 Trophées des Champions, 1 Ligue des Champions et il aura l’occasion de remporter ce dimanche 13 juillet la toute première Coupe du Monde des Clubs organisée par la FIFA. Le PSG et son entraîneur sont donc sur un nuage cette saison et ne devraient pas en redescendre tout de suite. Le Paris Saint-Germain aura même l’occasion de remporter sa toute première Supercoupe d’Europe en août prochain en affrontant Tottenham, qui a remporté la Ligue Europa.