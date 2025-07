Le Real Madrid veut inclure un joueur pour faire venir Alvaro Carreras

Voulant recruter un nouveau latéral gauche, le Real Madrid a fait d’Alvaro Carreras (22 ans) sa priorité depuis un moment. Avec la fin de la Coupe du monde qui approche, les Merengues insistent et se rapprochent du but. Cependant, la Casa Blanca refuse encore de payer la clause libératoire du joueur qui est de 60 millions d’euros.

La dynamique est toutefois positive et pour arriver au but, le Real Madrid aurait décidé d’inclure un joueur dans l’opération avec Rafael Obrador (21 ans) selon le journaliste Matteo Moretto. Prêté la saison dernière au Deportivo La Corogne, le latéral gauche a disputé 33 matches pour 0 but et 1 offrande.