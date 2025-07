Real Madrid : ça brûle pour Alvaro Carreras !

C’est un dossier qui traine en longueur. Annoncé tout proche du Real Madrid, le latéral gauche de Benfica, Alvaro Carreras, n’a toujours pas signé chez les Merengues. L’Espagnol de 22 ans était censé disputer le Mondial des Clubs avec la Casa Blanca, mais Madrid refuse de payer la clause libératoire.

Aujourd’hui, Marca et le journaliste Matteo Moretto nous apprennent que les négociations ont repris et cette fois, Carreras semble bien parti pour rentrer au pays. Les deux formations n’ont pas encore trouvé d’accord définitif et aucun montant n’a filtré, mais le quotidien assure que Madrid est tout proche de boucler l’affaire.