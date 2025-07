Le FC Barcelone est sous le choc après le revirement de situation de Nico Williams

L’information a rapidement fait le tour de la presse en Espagne et a surpris tout le monde, à Barcelone comme à Bilbao. Il a fallu se frotter les yeux pour être sûr d’avoir bien compris le communiqué de l’Athletic. «L’Athletic Club et Nico Williams sont parvenus à un accord pour prolonger de huit saisons, jusqu’au 30 juin 2035, le contrat qui devait expirer en 2027. Sa clause de résiliation augmente de plus de 50% par rapport à la précédente.» Courtisé depuis des semaines par les Blaugranas, avec qui il s’était mis une nouvelle fois d’accord sur un salaire de 6 M€ à l’année jusqu’en 2031, Nico Williams a finalement décidé de prolonger de 8 ans avec son club formateur.

Ce matin encore en Catalogne, on pensait le dénouement proche. Mais pas ce dénouement-là non, plutôt le transfert de l’ailier de 22 ans au Barça. Tout semblait boucler puisque le joueur lui-même avait averti les Leones lundi soir de son choix de rejoindre les Culés. Son agent, Felix Tainta, avait rencontré Deco à plusieurs reprises et c’est Williams lui-même qui a sollicité ce rendez-vous. Après l’échec de l’année passée, le Barça a tout de même bien voulu revenir dans ce dossier, conscient qu’il lui fallait un joueur offensif supplémentaire dans le couloir gauche. Qui de mieux que le champion d’Europe 2024, très ami avec la plupart des Barcelonais et surtout Lamine Yamal ?

Le Barça a appris le choix de Nico Williams… par le communiqué de l’Athletic

Le vainqueur de la Liga a simplement demandé d’attendre le mois de juillet pour tout boucler et d’être dans les clous du fameux 1:1, le fair-play financier très strict imposé par la Liga. La vente des sièges VIP du Camp Nou, retoquée en avril par les instances compétentes, est a priori en passe d’être autorisée. Mais avec les déboires récents des Blaugranas en matière économique, Tainta a alors exigé une garantie écrite de la part du club, comme quoi son client aurait bien ses droits d’inscriptions pour la saison à venir. Si ce n’était pas le cas, il aurait alors la possibilité de partir libre. Le Barça a préféré attendre le communiqué de la Liga plutôt que de signer un tel engagement.

C’est là que Nico Williams est revenu vers l’Athletic, les Basques eux-mêmes très surpris par ce retournement de situation, dit-on en Espagne. Sans doute que des discussions ont eu lieu en amont pour sceller une telle prolongation, et aussi rapidement. Mais du côté du Barça, c’est une nouvelle douche froide. Le club a appris la nouvelle par le tweet des Leones ce matin. Le clan Williams n’a même pas pris soin de prévenir en amont. Joan Laporta, Deco et les autres membres de la direction sont sous le choc, abasourdis par un tel manque de respect affirme El Chiringuito. Une réunion est actuellement en cours pour comprendre ce qu’il s’est passé.

On estime avoir été trompé et même utilisé par Felix Tainta pour faire monter les enchères des deux côtés, alors même que les négociations s’étaient intensifiées ces deux dernières semaines. Car contrairement à l’an passé, les discussions sont allées bien plus loin. Le fait même de ne pas avoir été informé de la décision du joueur est très mal perçu en Catalogne. Cela a provoqué autant d’étonnement que de colère d’être vu comme le dindon de la farce. Ce dossier aura probablement des conséquences dont on ignore encore l’étendue. La prochaine prise de parole du club est d’ores et déjà attendue, alors même qu’il faut déjà se tourner vers un plan B.