Le gros tacle d’Uli Hoeness à Nico Williams

Le revirement de situation spectaculaire de Nico Williams a surpris tout le monde. Le FC Barcelone est furieux contre le joueur de l’Athletic avec qui il s’était mis d’accord, mais qui a finalement décidé de prolonger jusqu’en 2035 avec son club formateur. Même les autres écuries ont été prises de court par cette annonce. C’est par exemple le cas du Bayern Munich, autre courtisan de l’ailier espagnol. Uli Hoeness, le président bavarois n’a pas hésité à tacler le joueur, son entourage et même le club basque

«Nous avons tous été surpris. J’ai été en contact étroit avec Hansi Flick, actuellement en vacances à Tegernsee, et ils ont également été surpris car ils avaient plus ou moins un accord avec lui. Je ne comprends pas ce qu’il veut, mais à mon avis, ils (l’Athletic) essaient simplement d’obtenir plus d’argent, car l’année prochaine, il coûtera plus de 60 M€.» En prolongeant, Nico Williams a vu sa clause libératoire passée de 58 M€ à une somme comprise entre 80 et 90 M€. Honess affirme d’ailleurs qu’il ne tentera plus jamais de le recruter. «Non, c’est fini.»