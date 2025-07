Coupe du Monde des Clubs : le Real Madrid est déjà à genoux devant le PSG !

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s’affronteront mercredi soir à 21h à l’occasion des demi-finales du Mondial des Clubs. Les Parisiens ont obtenu leur place pour ce Final Four après avoir éliminé le Bayern Munich samedi (2-0), alors que les Merengues en ont fait de même avec le Borussia Dortmund (3-2). Un duel marqué par les retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien club forcément, mais surtout, une superbe affiche qui va opposer la meilleure équipe du monde actuellement à celle qui voudra reprendre sa couronne dès la saison prochaine et qui vit une petite révolution avec Xabi Alonso à sa tête.

On sait aussi que Luis Enrique ne porte pas forcément le Real Madrid dans son cœur - et c’est réciproque à Madrid - ce qui ajoute aussi un peu plus de piment à ce duel. Après la victoire madrilène contre le BVB, plusieurs membres du Real se sont exprimés sur ce duel à venir. Avec des mots plutôt positifs sur le PSG. « Le niveau va augmenter avec les matchs. Le prochain tour, c’est le champion d’Europe. Nous, on progresse, on monte peu à peu et c’est ce qu’on voulait. On a joué contre Dortmund, une équipe de Ligue des Champions. Le PSG est sur une dynamique très positive, ça va être un grand défi pour nous », a indiqué Xabi Alonso.

Le PSG, grand favori

Du côté des joueurs, les propos ont aussi été flatteurs envers le champion d’Europe en titre. « C’est une grande équipe, c’est le champion d’Europe, qui est sur une très bonne série et sur une bonne dynamique », a pour sa part indiqué Thibaut Courtois. « C’est un match digne de finale de Ligue des Champions, et ils arrivent très en forme. Ils sortent d’une très grosse saison, mais nous sommes le Real Madrid et on veut le prouver », a de son côté lancé la sensation de la compétition, Gonzalo Garcia.

Ce qui est intéressant, c’est aussi de constater que pour les médias madrilènes, le Real Madrid part en outsider pour ce match. « Le Real Madrid s’approche peu à peu du niveau du PSG », titre par exemple Marca, qui parle du club de la capitale française comme « d’une machine parfaitement huilée, moderne, versatile, avec des qualités individuelles qui font que les joueurs brillent dans un collectif parfaitement affiné jusqu’au moindre détail ». Et le média explique que Xabi Alonso espère justement que son équipe ressemblera un jour au PSG. Dans tous ses articles, le média n’a aucun doute : le PSG est le favori. Une tendance qui se confirme sur tous les plateaux TV et les émissions radio de notre pays voisin. Rendez-vous mercredi soir.

