PSG : Désiré Doué gagne une place dans la course au Golden Boy

Auteur d’une saison sensationnelle avec le Paris Saint-Germain, Désiré Doué (16 buts et 16 passes décisives en 61 matches toutes compétitions confondues) est plus que jamais l’un des grands favoris dans la course au futur Golden Boy, trophée créé par le média italien Tuttosport et récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

La suite après cette publicité

Ce samedi, un nouvel indice a d’ailleurs été publié à ce sujet et un top 3 se dégage. Sur la première marche du podium, on retrouve l’inévitable Lamine Yamal. Le prodige barcelonais (97,9) devance Désiré Doué (95,3) et Pau Cubarsi (95). Doué grimpe donc d’une place par rapport au mois de juin mais est potentiellement premier car Yamal, vainqueur en 2024, ne peut plus être réélu par règlement.