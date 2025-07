West Ham : nouveau coup de tonnerre pour Lucas Paqueta

Les derniers mois de Lucas Paqueta furent agités, et les prochains le seront sûrement tout autant. Il y a un an, la carrière du Brésilien devait prendre un nouveau sens lorsqu’il était sur le point de rejoindre Manchester City contre 80 millions d’euros. Visé par une enquête de la Fédération anglaise pour des soupçons de paris sportifs (ses proches avaient parié sur un carton jaune lors d’un match entre West Ham et Aston Villa), il avait finalement vu son transfert tomber à l’eau.

La suite après cette publicité

Au-delà de la mise en cause de son intégrité, la FA a donc aussi nui à sa carrière sportive. Car hier, The Times annonçait que le joueur allait être blanchi, et que la décision de justice serait annoncée la semaine prochaine. Le journal britannique ajoutait que le blanchiment du joueur de 27 ans allait être accompagné du règlement des frais d’avocats par la FA à hauteur d’environ un million de livres sterling, soit environ 1,5 millions d’euros. Une énorme victoire pour le joueur brésilien.

La suite après cette publicité

West Ham le met sur le marché

Pour autant, son avenir sportif reste plus que jamais incertain. Ce samedi, le Daily Mail révèle en effet que West Ham souhaite désormais se séparer de son milieu offensif, auteur de 4 buts en 33 matchs de Premier League la saison dernière (sa saison la moins prolifique depuis 5 ans). Les Hammers auraient même fixé le prix de Paqueta à hauteur de 30 millions de livres sterling, soit environ 34 millions d’euros.

Un prix bien éloigné des 80 millions d’euros qu’était prêt à dépenser Manchester City il y a un an pour lui. Parmi les clubs intéressés : Flamengo, son club formateur qui l’avait vendu à l’AC Milan pour plus de 38 millions d’euros il y a six ans. Toujours d’après le Daily Mail, plusieurs clubs devraient s’inviter dans le dossier dans les prochains jours, maintenant que la lumière a été faite. Pour rappel, Paqueta est lié à West Ham jusqu’en juin 2027.