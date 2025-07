Affaire des paris sportifs : immense victoire pour Lucas Paqueta !

Le cas Paqueta. Depuis maintenant deux ans, le Brésilien est visé par une enquête concernant des paris sportifs suspects. La Fédération Anglaise l’accuse d’avoir écopé de plusieurs cartons jaunes suspects entre 2022 et 2023 avec les Hammers. Certains détails jugés troublants avaient d’ailleurs mis la puce à l’oreille de la FA, comme le nombre anormalement élevé de paris sur le site Betway ou encore le fait que des membres de la famille du milieu de terrain aient parié des sommes énormes sur le fait qu’il reçoive un carton jaune (il avait bien été averti lors de ces rencontres, nldr). Pour ne rien arranger, son oncle a également été mêlé à une autre affaire de paris suspects au Brésil avec le joueur Luiz Henrique. Face à tout cela, la FA avait décidé d’agir en mai 2024, en publiant un communiqué de presse incriminant clairement l’ancien joueur de l’AC Milan et de l’OL.

La suite après cette publicité

«Lucas Paqueta de West Ham United a été accusé de mauvaises conduites en relation avec des violations présumées des règles FA E5 et F3. Le joueur a été accusé de quatre violations de la règle E5.1 de la FA en relation avec sa conduite lors des matches de Premier League du club contre Leicester City le 12 novembre 2022 ; Aston Villa le 12 mars 2023 ; Leeds United le 21 mai 2023 ; et l’AFC Bournemouth le 12 août 2023. Il est allégué qu’il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matches en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre dans le but inapproprié d’affecter les paris afin qu’une ou plusieurs personnes puissent tirer profit des paris.» De son côté, le footballeur auriverde, dont le transfert à Manchester City a capoté à cause de cette affaire, a toujours nié en bloc.

La décision est à présent connue

«Je suis frustré et agacé d’avoir lu récemment des articles de presse trompeurs et inexacts, publiés à la fois en Angleterre et au Brésil, qui prétendent divulguer des informations sur mon affaire, se défendait-il. Certaines de ces informations sont totalement fausses et semblent destinées à m’affaiblir. Je suis également préoccupé par le fait que, bien qu’ils soient faux et trompeurs, ces articles proviennent clairement d’une personne proche de l’affaire. La fuite et la publication d’informations inexactes dans la presse mettent en péril mes chances de bénéficier d’un procès équitable. J’ai donc chargé mes avocats d’écrire à la FA pour lui demander de mener une enquête approfondie sur la manière dont des informations sur l’affaire, même si elles sont inexactes, se retrouvent dans le domaine public. Je continue de nier les accusations portées contre moi et j’ai hâte de démontrer mon innocence.»

La suite après cette publicité

Paqueta, qui risquait de très lourdes sanctions et une suspension à vie du football, a pu s’expliquer lors de son procès qui s’est achevé le 4 juin dernier. Depuis, le natif de Rio de Janeiro, qui était suivi par quelques clubs, attendait d’en savoir plus sur sa situation avant de prendre une décision comme expliqué sur notre site. Selon Lance!, la peine devait être annoncée en cette fin de mois de juillet mais d’après The Times, il est en passe d’être blanchi par la FA, qui va même lui reverser 1,5 M€ en guise de dédommagements et de frais d’avocats. Il s’agit là d’une énorme victoire pour l’accusé, lavé de tout soupçon et d’une très grosse surprise, dont on attend toujours le verdict officiel. Celui-ci devrait tomber la semaine prochaine. L’avenir du joueur et son mercato vont également connaître un virage.