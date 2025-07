Mercato : l’épineux cas Lucas Paqueta plombe West Ham

Depuis environ deux ans maintenant, la vie et la carrière de Lucas Paqueta ont basculé. Alors qu’il touchait du bout du doigt son rêve puisqu’il allait être transféré pour 100 M€ à Manchester City afin de compenser le départ d’Ilkay Gündogan au FC Barcelone, le Brésilien a perdu gros l’espace de quelques minutes. En effet, il a été rattrapé par la patrouille, ici la Fédération Anglaise, qui l’a fortement soupçonnée d’avoir enfreint le règlement en matière de paris sportifs. Le milieu de terrain de West Ham a participé selon elle à une vaste tricherie, lui qui a écopé de plusieurs cartons jaunes jugés très suspects. Dans le même temps, certains de ses proches ont misé de très grosses sommes sur le fait qu’il allait justement être averti. Pointé du doigt, l’ancien joueur de l’OL, qui a donc vu son transfert chez les Cityzens tomber à l’eau, a toujours nié en bloc toutes les accusations dont il fait l’objet depuis 2023.

Une affaire qui a débuté en 2023

Le joueur, qui risque plusieurs années de suspension, a même autorisé la justice à fouiller dans son téléphone portable en signe de bonne foi. En mai 2024, la FA avait d’ailleurs communiqué sur le sujet. «Lucas Paqueta de West Ham United a été accusé de mauvaises conduites en relation avec des violations présumées des règles FA E5 et F3. Le joueur a été accusé de quatre violations de la règle E5.1 de la FA en relation avec sa conduite lors des matches de Premier League du club contre Leicester City le 12 novembre 2022 ; Aston Villa le 12 mars 2023 ; Leeds United le 21 mai 2023 ; et l’AFC Bournemouth le 12 août 2023. Il est allégué qu’il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matches en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre dans le but inapproprié d’affecter les paris afin qu’une ou plusieurs personnes puissent tirer profit des paris.»

Quelques mois après, le Times a révélé que l’oncle et le cousin de Paqueta étaient de nouveau concernés par une affaire de paris truqués au Brésil avec Luis Henrique, qui évoluait alors à Botafogo. Ce qui a été pris en compte par la FA qui avait ouvert quelques jours avant une enquête sur Lucas Paqueta. C’est dans ce contexte que l’international auriverde a démarré l’exercice précédent. Utilisé à 36 reprises toutes compétitions confondues (5 buts), il a paru marqué par cette sombre affaire. Il n’a pas évolué à son meilleur niveau. Son entraîneur, Graham Potter, avait d’ailleurs avoué à son sujet : «cela lui a coûté cher.» Un transfert à Manchester City, sa carrière internationale puisqu’il n’a plus joué pour son pays depuis le début de cette histoire, mais aussi sa réputation.

Un dossier bloqué malgré des approches

Et il n’est pas le seul à en pâtir puisque les Hammers se retrouvent dans une impasse, eux qui espéraient vendre le joueur de 27 ans à prix d’or. The Sun explique d’ailleurs que les Londoniens sont furieux contre la FA, qui a laissé traîner cette affaire durant une autre saison et qui a clairement impacté le joueur. Lucas Paqueta a notamment fondu en larme après avoir reçu un carton jaune contre Tottenham en mai dernier. Alors que 4 chefs d’accusation planent au-dessus de sa tête, le joueur, qui est attendu demain pour la reprise, est toujours dans l’attente du verdict de son procès qui s’est clôturé le 4 juin dernier. The Guardian expliquait qu’il faudrait attendre entre 4 et 8 semaines pour connaître la décision finale de la justice.

Tout cela plombe donc Paqueta, qui ne vit pas très bien la situation et l’attente, et West Ham, qui souhaite toujours le vendre, nous a-t-on fait savoir. D’autant que des clubs, très gros pour certains, se sont encore renseignés cet été pour un transfert compris entre environ 60 et 70 M € selon nos informations. Mais tous ses prétendants attendent d’en savoir plus sur le verdict, car ils ne veulent pas prendre de risque si jamais la décision de justice était finalement défavorable et que le joueur venait à être suspendu. Cette menace qui plane sur le Brésilien plombe donc le milieu, pour lequel l’Arabie saoudite se tient prête dans l’ombre. Certaines sources proches du club anglais nous parlent aussi de la possibilité pour le joueur de retourner au Brésil, via un montage particulier. Quoi qu’il en soit, Lucas Paqueta et West Ham attendent d’être enfin fixés pour savoir dans quelle direction aller. Le plus tôt sera le mieux.