Serie A

Côme rejette une offre de 40 M€ pour Nico Paz

Par Allan Brevi
1 min.
Nico Paz (Côme) @Maxppp

Côme a récemment refusé une offre de 40 millions d’euros de Tottenham pour son jeune milieu offensif Nico Paz, âgé de 20 ans selon Sky Sports Italia. Révélation de la dernière saison de Serie A avec le club italien, l’Argentin a ébloui par son sens du jeu et sa créativité. Le Real Madrid, qui possède une clause de rachat, s’est montré discret sur le dossier, laissant la porte ouverte à d’autres prétendants, dont les Spurs, visiblement très intéressés.

Mais le club italien ne compte pas brader son joyau : Côme valorise désormais son joueur à 70 millions d’euros, preuve de son importance dans le projet. D’autant que Nico Paz a clairement exprimé sa volonté de poursuivre au moins une saison de plus en Italie, sous les ordres de Cesc Fabregas, qui a choisi de rester à la tête de l’équipe malgré plusieurs sollicitations. Une marque de confiance réciproque qui pourrait bien refroidir d’autres courtisans.

