Real Madrid : Nico Paz a fait son choix pour le mercato

Côme dans un rêve pour Nico Paz. Bloqué au Real Madrid par la forte concurrence où il a disputé seulement huit matches en équipe première pour 1 but, le milieu de terrain argentin de 20 ans avait pris la décision de rejoindre le promu Côme l’été dernier contre un chèque de 6 millions d’euros. Une décision qui a été excellente puisqu’il en a profité pour éclabousser le foot italien de tout son talent. Indiscutable sous les ordres de Cesc Fabregas, il a disputé une saison pleine avec 35 apparitions pour 6 buts et 9 passes décisives. Un exercice accompli pour celui qui a été élu meilleur espoir de Serie A et dont l’avenir semblait s’écrire du côté du Real Madrid.

En effet, le club merengue qui voulait procèder à quelques retouches suite à l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Bayern Munich avait coché le nom de l’international argentin (3 capes). Disposant d’une clause de rachat de 8 millions d’euros fixée lors de son départ en Italie, le Real Madrid avait la possibilité de réaliser un renfort précieux à bas coût avec le natif de Santa Cruz de Tenerife. Cependant, la situation semble avoir changé suite à la Coupe du monde des Clubs. Demi-finaliste de la compétition suite à sa victoire 3-2 contre le Borussia Dortmund, le Real Madrid tient parfaitement son rang. D’ailleurs le milieu de terrain qui était l’une des interrogations en début d’été porte satisfaction pour le moment. De quoi compliquer son retour sous la tunique merengue.

Nico Paz donne la priorité à Côme

Comme le souligne As, cette situation a poussé Nico Paz à réfléchir à ce qui serait mieux pour la suite de sa carrière. Si son objectif reste de s’imposer un jour au Real Madrid, le fait de revenir pour la saison 2025/2026 n’est pas si clair. En effet, la priorité de Nico Paz serait de continuer au moins la saison prochaine du côté de Côme où il a la chance d’être un indiscutable et où son coach Cesc Fabregas va rester malgré de nombreuses sollicitations sur les derniers mois. De plus, une autre arrivée n’a pas arrangé les choses aux yeux de Nico Paz.

Recruté en provenance de River Plate même si son arrivée est programmée à janvier prochain, Franco Mastantuono (17 ans) est programmé pour rentrer dans la concurrence au milieu du côté de la Casa Blanca. Un concurrent direct pour Nico Paz qui aurait également la présence d’Arda Güler à gérer. Deux joueurs qui risquent de limiter le temps de jeu de l’Argentin en cas de retour à Madrid et donc ralentir sa progression. C’est donc pour cela qu’il veut rester à Côme dans l’idéal, surtout que le club italien est ambitieux. En effet, les Lombards ont déjà déboursé 40 millions d’euros sur Jesus Rodriguez (Real Betis) et Martin Baturina (Atalanta). Nico Paz veut donc attendre avant de pourquoi pas revenir au Real Madrid en étant plus aguerri.