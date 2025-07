Le Real Madrid a pris sa décision pour Eduardo Camavinga

Trouver le juste milieu. Telle est la mission du Real Madrid cette saison 2025-26. Il y a un an, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont fait le choix de ne pas remplacer Toni Kroos, parti à la retraite avec une nouvelle Ligue des Champions sous le bras. Une décision qui n’a pas été payante pour les Merengues puisque l’absence de l’Allemand s’est faite cruellement ressentir sur le terrain. Cet été 2025, le club présidé par Florentino Pérez doit désormais faire sans Luka Modric, dont le contrat n’a pas été renouvelé. Le Croate, qui était devenu un remplaçant lors de sa dernière saison à Madrid, a filé à l’AC Milan. Sans Kroos, ni Modric à présent, l’écurie ibérique a perdu deux leaders et joueurs d’expérience.

Xabi Alonso, qui est arrivé il y a quelques semaines, a d’ailleurs demandé à sa direction de recruter un milieu de terrain supplémentaire après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Un tournoi durant lequel il a constaté qu’il manque un spécialiste du poste, plutôt défensif. Depuis quelques jours, les médias espagnols expliquent que les Madrilènes ont identifié le joueur qu’il leur faut. Il s’agit de Rodri. Mais ce dossier est très difficile à l’heure actuelle. Le nouveau coach va devoir faire avec les forces en présence, même si Jude Bellingham est actuellement à l’arrêt. Aurélien Tchouameni, qui a marqué des points durant la compétition organisée par la FIFA, est dans les plans de Xabi Alonso. Idem pour Fede Valverde ou Arda Güler, qui va avoir plus de temps de jeu à se mettre sous la dent.

Camavinga reste à Madrid

Dani Ceballos, lui, a de nouveau été proche d’un retour au Betis. Mais la Cadena SER assure qu’il va bien rester cette année. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen lui a assuré qu’il compte sur lui. Enfin, il reste le cas Eduardo Camavinga. Victime d’une rupture complète du tendon de l’adducteur gauche en avril dernier et absent depuis 75 jours (12 matches manqués) selon le site spécialisé transfermarkt, le Français de 22 ans n’a pas participé au Mondial des Clubs. Il a ainsi manqué une occasion de montrer ce qu’il a dans le ventre à Xabi Alonso. Il y a quelques jours, Marca a révélé d’ailleurs que le milieu tricolore pose question, puisque son coach ne sait pas encore à quelle position il souhaite l’utiliser.

Ce jeudi, la Cadena SER a fait un large point sur ce dossier. Ainsi, la radio espagnole révèle que Camavinga a reçu plusieurs offres pour changer d’air durant cette intersaison, notamment en Angleterre. Aucun nom de club n’a fuité, mais il y a quelques mois la presse anglaise a évoqué un intérêt de Manchester United ou encore d’Arsenal. Mais il n’ira dans aucun de ces clubs car son choix est fait, tout comme celui de son club selon le journaliste Antón Meana. «L’entourage proche du joueur nous a dit qu’il ne partirait pas non plus. Il n’était pas sur le point de partir, mais des rumeurs faisaient état d’offres potentielles de la Premier League. Or, d’après ce que nous a dit son entourage proche, il souhaite rester au Real Madrid. Il est donc impossible qu’il quitte Madrid cet été.» Se queda !