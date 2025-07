OM : Vitinha vide son sac

En janvier 2023, l’Olympique de Marseille a misé environ 32 M€ sur Vitinha, grand espoir de Braga. Dans la cité phocéenne, le Portugais a connu des hauts et des bas. Prêté au Genoa un an après sa signature, il y est finalement resté définitivement. Mais il n’a pas oublié son passage à l’OM. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, il a avoué à ce sujet : « c’était une période difficile mentalement. J’étais aussi inquiet pour ma mère, Maria, qui va mieux maintenant. Elle jouait aussi au football, au futsal, et elle était attaquante comme moi. »

Heureux à présent en Italie, Vitinha compte bien revenir à son meilleur niveau. «Je veux redevenir la Vitinha de Braga, et nous travaillons tous pour y parvenir. Le programme se déroule bien et nous gérons bien la charge d’entraînement pour éviter les blessures. Vieira fait également un excellent travail à cet égard. C’est quasiment ma troisième saison à Gênes, mais il est indéniable que les blessures m’ont freiné jusqu’à présent.» Loin de l’OM, le Portugais veut retrouver des couleurs.