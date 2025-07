Le Real Madrid est prêt à lâcher une offre de 120 M€ pour un joueur

Comme attendu, le Real Madrid a décidé de montrer les crocs sur le marché cet été. Après une saison agitée, marquée par des polémiques et des échecs dans toutes les compétitions majeures, les dirigeants merengues ont revu leur copie pour tenter d’insuffler un nouvel élan. Xabi Alonso a été nommé entraîneur, tandis que Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et le très prometteur Franco Mastantuono ont tous rejoint le club au cours des dernières semaines.

Il est évidemment trop tôt pour mesurer l’impact de ces arrivées, mais ce dont on est à peu près sûrs, c’est que le Real Madrid va désormais devoir se renforcer au milieu de terrain. Comme la saison passée, l’entrejeu merengue a promené d’importantes largesses lors de la demi-finale de Coupe du Monde des clubs face au PSG (3-0). Alors que Jude Bellingham devrait effectuer son retour qu’en octobre en raison de son opération de l’épaule, ils ne sont que 4 à postuler comme titulaires : Aurélien Tchouameni, Federico Valverde, qui peut même jouer plus haut, l’arrivant Franco Mastantuono et Eduardo Camavinga. Dani Ceballos est lui condamné à un rôle de remplaçant, tandis qu’Arda Güler et Brahim Diaz sont des profils plus offensifs.

Rodri, priorité de Xabi Alonso

Ces derniers mois, de nombreux noms de milieux de terrain ont ainsi circulé dans la presse madrilène, à commencer par ceux de Martin Zubimendi, transféré à Arsenal, Enzo Fernandez, qui restera bien à Chelsea, ou encore Angelo Stiller (Stuttgart), pour ne citer qu’eux. A priori, Xabi Alonso a désormais fait de Rodri son choix numéro un. L’entraîneur espagnol est bien conscient des manques à ce poste, et le match face au PSG l’aurait plus que jamais alerté.

D’après The Sun, le Real Madrid serait prêt à formuler une offre colossale à hauteur de 100 millions de livres sterling (environ 116 millions d’euros) pour le Ballon d’Or 2024, et dès cet été. En interne, on pense même que City pourrait se laisser tenter en cas d’énorme offre. Il y a de cela quelques semaines, certains médias espagnols assuraient que le milieu de 29 ans était ouvert à l’idée de ce nouveau challenge, lui qui est né à Madrid (il est passé une saison à l’Atlético). Même s’il est difficile d’évaluer sa condition physique après plus de 10 mois d’absence, Alonso n’aurait pas de doute et ferait pression sur sa direction. Affaire à suivre.