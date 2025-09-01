Lustharel Geertruida s’engage avec Sunderland

Le mercato est terminé depuis moins d’une heure. Pourtant, les officialisations se multiplient lors de cette dernière heure. Annoncé du côté de l’OM ces dernières heures, Lustharel Geertruida s’est finalement tourné vers la Premier League. En difficulté du côté de Leipzig, le défenseur polyvalent néerlandais s’est engagé à Sunderland ce lundi :

«Sunderland AFC est heureux d’annoncer la signature du défenseur Lutsharel Geertruida, sous réserve d’autorisation internationale. L’international néerlandais est prêté par le RB Leipzig au Stadium of Light pour la saison 2025-26.»