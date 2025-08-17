Liga Portugal
Benfica lâche 27 millions pour Amoura
En quête d’un élément offensif depuis le début du mercato après avoir perdu Angel Di Maria, Benfica continue d’étudier plusieurs profils. Il y a quelques semaines, la presse portugaise expliquait que l’attaquant parisien Marco Asensio était dans le viseur de la direction.
Depuis quelques jours, le nom de l’international algérien Mohamed Amoura est évoqué avec insistance. Et le club portugais est passé à l’offensive. Selon CNN Portugal, Benfica vient d’offrir 27 millions d’euros plus des bonus à Wolfsbourg pour Amoura. Reste à savoir si cela suffira.
