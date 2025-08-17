Menu Rechercher
Commenter 14
Liga Portugal

Benfica lâche 27 millions pour Amoura

Par Hanif Ben Berkane
Amoura @Maxppp

En quête d’un élément offensif depuis le début du mercato après avoir perdu Angel Di Maria, Benfica continue d’étudier plusieurs profils. Il y a quelques semaines, la presse portugaise expliquait que l’attaquant parisien Marco Asensio était dans le viseur de la direction.

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, le nom de l’international algérien Mohamed Amoura est évoqué avec insistance. Et le club portugais est passé à l’offensive. Selon CNN Portugal, Benfica vient d’offrir 27 millions d’euros plus des bonus à Wolfsbourg pour Amoura. Reste à savoir si cela suffira.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
Mohamed Amoura

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
Mohamed Amoura Mohamed Amoura
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier