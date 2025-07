Italie : Luciano Spalletti est traumatisé à vie

Luciano Spalletti s’exprime après ses adieux à l’équipe nationale. L’ancien sélectionneur, désormais remplacé par Gennaro Gattuso, s’est confié à La Repubblica. Son échec et son départ précipité ont laissé une marque indélébile :

«Ça ne passe jamais. Ça m’empêche de dormir la nuit, ça m’affecte partout, parce que ça me revient toujours. Parfois, j’ai l’impression d’être heureux, mais au bout d’un moment, cette pensée me revient. Je n’ai pas réussi à faire comprendre aux garçons que je les aimais. Quand ils m’ont proposé de diriger l’équipe nationale, je n’ai pas fermé l’œil pendant deux jours : la cicatrice sera douloureuse même une fois complètement guérie. Le football a ruiné ma vie. J’aimais le football plus que moi-même, j’ai sacrifié mes proches pour lui… Mon erreur a été, au début, de trop insister sur ce sentiment d’appartenance , d’identité. De demander à chanter l’hymne. De lancer un cri de ralliement avant chaque entraînement. Je voulais stimuler cette fierté que je ressentais, mais c’était trop».