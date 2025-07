PSG : le message de Gianluigi Donnarumma à Musiala après sa blessure

Samedi soir, lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs (victoire parisienne 2-0), le milieu offensif Jamal Musiala a été victime d’une grave blessure. Sa cheville gauche a tourné suite à un contact avec le gardien parisien Gianluigi Donnarumma, auteur d’une sortie dans les pieds de l’Allemand.

Sur le terrain, Donnarumma n’a pas pu cacher son émotion après avoir remarqué la blessure de son adversaire, grimaçant et se cachant le visage dans ses gants. Après la rencontre, l’international azzurro a réagi à cette action sur Instagram. «Toutes mes prières et mes vœux de rétablissement t’accompagnent», peut-on lire sur sa dernière publication. Musiala, de son côté, souffrirait d’une fracture du péroné gauche et pourrait être absent entre quatre à cinq mois.