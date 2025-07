Arsenal : les premiers mots de Martin Zubimendi

C’est désormais officiel. Arsenal a enregistré sa toute première recrue dans ce mercato estival. Il s’agit de Martin Zubimendi, pour qui le club anglais a déboursé 60 M€. Le milieu de terrain international espagnol, qui était également suivi de près par le Real Madrid, s’est engagé pour un contrat de longue durée avec les Gunners et s’est exprimé sur le site officiel du club après l’annonce de son arrivée.

«C’est un moment important dans ma carrière. C’est le transfert que je recherchais et que je voulais faire. Dès qu’on pose les pieds ici, on réalise l’importance de ce club et de cette équipe. J’ai jeté mon dévolu sur Arsenal, car leur style de jeu me convient. Ils ont récemment démontré leur potentiel et le meilleur reste à venir», a expliqué la nouvelle recrue, validée par Mikel Arteta : «Martin est un joueur qui apportera une grande qualité et une grande intelligence footballistique à notre équipe. Il s’intégrera parfaitement et possède toutes les qualités pour être un joueur clé pour nous».