Arsenal claque 60 M€ pour Martin Zubimendi

La plupart des grands clubs anglais ont déjà accueilli leurs premières recrues. Liam Delap est arrivé à Chelsea, Tottenham a recruté de manière définitive Mathys Tel, Manchester United s’est offert les services de Matheus Cunha, Manchester City s’est renforcé avec Rayan Cherki et Rayan Aït-Nouri, en plus de Tijjani Reijnders, et Liverpool a déjà accueilli Florian Wirtz et Jeremie Frimpong. Pendant ce temps, Arsenal est à la traîne mais cette fois c’est bon, le dauphin des Reds en Premier League vient de débloquer la situation.

Les Gunners viennent d’annoncer leur tout premier renfort du mercato avec la signature à l’instant même de Martin Zubimendi (26 ans) pour environ 60 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Il débarque en provenance de la Real Sociedad, club qui l’a formé et où il a toujours évolué jusque-là. «Nous sommes ravis d’annoncer que l’international espagnol Martin Zubimendi nous a rejoint avec un contrat à long terme. Le joueur de 26 ans arrive de la Real Sociedad, pour laquelle il a disputé 236 matchs toutes compétitions confondues en équipe première après avoir été formé au centre de formation du club. En avril 2021, Martin a aidé la Sociedad à remporter la Coupe du Roi 2019/20, reportée, face à son rival interurbain, l’Athletic Club, aux côtés de l’actuel Gunner Mikel Merino.»

Zubimendi renforce l’entrejeu

Annoncé proche du Real Madrid où entraîne désormais Xabi Alonso qu’il a connu avec l’équipe réserve du club basque, Zubimendi prend finalement la direction de l’Angleterre. Arsenal avait pris d’avance dans ce dossier pour se faire dépasser sur le fil par les Merengues. Il devra batailler pour se faire une place de titulaire où des joueurs comme Martin Odegaard et Declan Rice apparaissent comme indéboulonnables dans l’entrejeu. Le départ à venir de Thomas Partey (fin de contrat) et celui déjà officiel de Jorginho libèrent de l’espace.

Le champion d’Europe compte bien franchir un palier avec sa nouvelle équipe, et pourquoi pas prendre définitivement une place de titulaire avec la Roja. Il compte actuellement 19 sélections pour 2 buts. Pour Arsenal aussi il s’agit d’un investissement important pour tenter de mieux équilibrer son milieu de terrain. C’était l’un des gros chantiers du mercato. Il faut désormais boucler celui de l’avant-centre où des manques sont apparus au grand jour cette saison. La piste menant à Benjamin Šeško est la plus chaude.