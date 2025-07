Armand Laurienté tout proche de Sunderland

Auteur de 19 buts et 6 passes décisives et élu meilleur joueur de son championnat la saison dernière, Armand Laurienté se rapproche plus que jamais d’un départ. Selon les dernières informations de Sky Italia, un accord est désormais en passe d’être trouvé entre le club italien et Sunderland.

L’ancien Lorientais, parti en Italie à l’été 2022, retrouverait donc son ancien entraîneur Régis Le Bris et son ex-coéquipier Enzo Le Fée qui s’est engagé définitivement avec le promu anglais. Du côté de Sunderland, un contrat de 5 ans attend le Français de 26 ans. Le montant de l’opération devrait lui s’élever à 20 millions d’euros, sans compter les bonus.