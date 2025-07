Les retrouvailles entre le PSG et Mbappé sont déjà dans toutes les têtes, l’Équipe de France féminine impressionne

Les retrouvailles dans toutes les têtes

Un match à ne pas manquer. « Comme on se retrouve », titre L’Équipe, le PSG va en effet retrouver le Real Madrid dans le dernier carré pour des retrouvailles très anticipées avec Kylian Mbappé. Malheureusement cette demi-finale se fera sans Willian Pacho et Lucas Hernandez, tous deux expulsés contre l’équipe allemande, « Derrière, Paris à découvert », rajoute le journal. Ce sera l’occasion pour Lucas Beraldo, en difficulté depuis son arrivée au PSG, de se montrer. Face à une équipe comme le Real Madrid, c’est un véritable défi qui se dresse devant lui.

Entame idéale pour les Bleues

Victoire convaincante de l’équipe de France féminine pour entamer son Euro. « Coeur de lionnes », titre L’Équipe, les Bleues ont disposé de l’Angleterre pourtant favorite du tournoi et tenant du titre pour leur entrée en lice dans la compétition. Une performance remarquée dans le jeu aussi, pour des bleues menées notamment par Marie-Antoinette Katoto, buteuse pour l’ouverture du score et nouvelle star de cette équipe. « De la magie dans l’air » pour qualifier cette performance. Des débuts réussis pour la France qui se trouve dans un groupe relevé composé de l’Angleterre, du Pays de Galles et des Pays-Bas. Les joueuses de Laurent Bonadei pourraient faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire face aux Pays de Galles dans trois jours.

Sacha Boey vers l’OM ?

Du côté de l’Olympique de Marseille, on continue tranquillement de prospecter sur le marché des transferts. Après la signature officielle d’Angel Gomes, les olympiens se concentrent sur une autre piste menant à Sacha Boey. Le latéral droit français, actuellement au Bayern Munich, n’a pour le moment pas réussi à s’imposer en Bavière et l’OM verrait d’un bon œil le fait de le faire venir en France. Le dossier est compliqué tout de même puisque Munich a payé 30 millions d’euros il y a 18 mois pour le faire venir et n’a pas l’intention de le brader. Un prêt n’est pour le moment même pas envisagé côté allemand, affaire à suivre…