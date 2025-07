L’OM annonce deux matches amicaux de prestige

En attendant le coup d’envoi de la saison 2025/2026 de Ligue 1, les clubs français commencent à parfaire leur programme de présaison. Du côté de l’Olympique de Marseille, outre une participation à l’AirCup 2025 du 24 a 29 juillet (contre Villarreal, l’Al Jazira Club et le Gimnàstic de Tarragone), le club entraîné par Roberto De Zerbi affrontera le Séville FC au Vélodrome le samedi 2 août à 20h.

« Le Séville FC continue de définir son programme d’avant-saison et a confirmé un deuxième déplacement estival en France, en l’occurrence pour affronter l’Olympique de Marseille. L’équipe sévillane se rendra au Stade Vélodrome, le plus grand stade du championnat de France, le samedi 2 août à 20 heures. Ils y affronteront le vice-champion de Ligue 1 en titre, qui retrouvera la Ligue des Champions de l’UEFA la saison prochaine sous la houlette de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi », indique le club espagnol. Enfin, l’OM a également confirmé la réception d’Aston Villa une semaine plus tard, mais à 19h cette fois.