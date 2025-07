Encore un revers pour Eagle Football et John Textor. L’homme d’affaires américain, propriétaire du RWDM, souhaitait rebaptiser le club bruxellois en « Daring Brussels », abandonnant l’acronyme historique. Une idée qui a rapidement suscité une vive opposition de la part des supporters molenbeekois, très attachés à l’identité du club.

Face à la contestation, Textor a dû faire marche arrière. Comme l’ont rapporté 7 sur 7 et l’agence Belga, Eagle Football a officiellement renoncé à tout changement de nom. « Après concertation, Eagle Football Group et la direction du club annoncent leur décision de maintenir le nom originel du Racing White Daring Molenbeek, de conserver l’acronyme RWDM (les quatre lettres magiques) et de l’assortir du nom Brussels, afin de servir les intérêts de notre club à l’international », précise le communiqué du club. Le logo historique créé en 1973 est conservé. Seule nouveauté : la mention Brussels sera ajoutée à l’identité du club, sans effacer ses racines.