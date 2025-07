Kylian Mbappé retire sa plainte pour harcèlement contre le PSG

Depuis plusieurs mois, le PSG et Kylian Mbappé sont engagés dans un feuilleton judiciaire interminable. Parti en eau de boudin et librement l’été dernier au Real Madrid, l’attaquant français n’en a pourtant pas fini avec son ancien club. En effet, pris à partie par de nombreux supporters pour certaines déclarations qui ont fait grincer des dents, Mbappé a également été raillé après la victoire du club de la capitale cette saison en Ligue des Champions.

Outre le volet sportif, la rivalité naissante entre le PSG et l’attaquant du Real Madrid a pris une autre dimension en début d’année. Réclamant plusieurs mois de salaire et des primes qui n’auraient pas été versés selon lui, le Bondynois a réclamé un pactole à son ancien club. Dès lors, la bataille juridique a commencé. Alors que Mbappé a eu, dans un premier temps, gain de cause avec la saisie de 55 millions d’euros dans les comptes parisiens, le PSG a finalement récupéré son argent avant de réclamer 98 millions d’euros à son ancien attaquant.

Kylian Mbappé abandonne sa plainte pour harcèlement moral contre le PSG

Depuis, les plaintes et les auditions se multiplient. Le dernier rebondissement en date remonte à quelques jours. En colère contre son ancien club, le champion du monde 2018 a porté plainte pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature. Les faits remontent à 2022 quand le joueur avait signé un contrat de trois ans, avec une dernière année optionnelle. Selon l’intéressé, il aurait alors reçu des pressions pour honorer cette dernière année de contrat, allant jusqu’à une tentative d’extorsion de signature selon lui.

Finalement, Kylian Mbappé et son entourage ont été les auteurs d’une volte-face surprenante ce lundi. En effet, à en croire L’Équipe, l’attaquant de 26 ans a retiré sa plainte au pénal. Une décision qui, selon le quotidien, serait motivée par l’envie de calmer le jeu juridiquement et se concentrer uniquement sur l’aspect sportif pour prendre le meilleur sur son ancien club. Cela tombe bien, Mbappé aura l’occasion de se venger ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde des clubs face au PSG avec le Real Madrid.

