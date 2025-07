Un ancien joueur de Xabi Alonso a été proposé au Real Madrid

En quête de rédemption après une saison en demi-teinte, le Real Madrid amorce une véritable révolution. Une situation rare pour un club habitué à la stabilité. Mais cette fois, Florentino Pérez a décidé de tout bouleverser. D’abord sur le banc, avec l’arrivée, avant la Coupe du Monde des clubs, de Xabi Alonso. Ensuite, sur le marché des transferts : Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras et la pépite Mastantuono ont déjà rejoint la Casa Blanca. Malgré l’échec du recrutement de Florian Wirtz en début de mercato, Xabi Alonso semble prêt à faire confiance à Arda Güler, et n’exclut pas l’idée d’une défense à trois, une rareté à Madrid. Dans cette logique, un nom ressort au Real Madrid : celui de Piero Hincapié, 21 ans. Selon ESPN, le défenseur central équatorien de 23 ans, qui était sous les ordres de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, aurait été proposé au Real.

Solide, rapide, capable de relancer proprement et surtout à l’aise dans une défense à trois comme à quatre, Hincapié, gaucher, représente un profil complémentaire à celui d’Huijsen. Il connaît déjà les exigences tactiques de son ancien coach et pourrait rapidement s’adapter à l’environnement madrilène. Le Real cherche à se renforcer dans ce secteur, notamment en cas de blessure, pour ne pas faire la même erreur que la saison passée. La saison dernière, Carlo Ancelotti avait dû repositionner Tchouaméni en défense centrale, une solution d’urgence qui ne saurait durer. Lors la Coupe du monde des clubs, Rudiger et Asencio ont déçu, en réalisant de multiples erreurs. Pour le moment, c’est bien en défense que les Madrilènes doivent se sécuriser. Hincapié, par sa polyvalence et sa connaissance du système Alonso, pourrait bien être la pièce manquante.