Real Madrid : Kylian Mbappé a tout gâché pour Vinicius Jr

Le dossier Vinicius Jr est intermibable, et commence à en agacer plus d’un du côté de la capitale espagnole. Ce week-end, la rumeur Arabie saoudite est revenue de plus belle avec une offre potentielle de 350 millions d’euros. De quoi faire tourner la tête au principal concerné ? Pas forcément, puisque sa priorité reste de continuer l’aventure à Madrid.

Seul problème, sa prolongation de contrat semble encore assez lointaine, et son contrat expire en 2027, ce qui va doucement et peu à peu mettre le Real Madrid dans une situation compliquée. Dans son édition du jour, AS indique d’ailleurs que les Merengues ont stoppé les négociations et qu’ils comptent les reprendre en 2026, encore plus proche de la fin de son contrat…

Mbappé a tout changé

Mais surtout, le média espagnol, pro-Real Madrid, confirme ce que certains pensaient déjà mais qui n’avait pas encore été écrit noir sur blanc par les médias madrilènes : l’arrivée de Kylian Mbappé a en quelque sorte tout changé. Le Brésilien était la star du projet, et il se sentait bien considéré par sa direction, jusqu’à l’arrivée du Français. Une question d’égo, d’abord, mais aussi d’argent.

Il souhaite obtenir des émoluments supérieurs aux Français comme l’avaient déjà expliqué d’autres médias, mais le Real Madrid ne compte pas placer le Brésilien devant le Bondynois dans la hiérarchie salariale du club. Pour le club, Mbappé reste le numéro 1 et Vinicius Jr devra soit l’accepter… soit prendre la porte… Autant dire qu’on est loin d’être arrivé au bout de ce feuilleton…