Mercato : Xabi Alonso conseille un nouveau joueur au Real Madrid

Entre départs de joueurs et arrivées, le mercato estival du Real Madrid s’annonce animé. La direction est consciente du besoin de changement qu’il y a dans l’effectif, mais il n’y a que deux certitudes pour l’instant : l’arrivée de Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool, libre, et celle de Xabi Alonso pour remplacer Carlo Ancelotti. Forcément, celui qui a mené le Bayer Leverkusen à la gloire en Bundesliga la saison dernière voudra avoir son mot à dire sur la construction de son futur effectif, et des rumeurs concernant Jonathan Tah sont ainsi sorties ces derniers jours.

Le coach basque voudrait ainsi compter sur le défenseur central allemand et l’arracher au FC Barcelone, à qui il semblait pourtant promis. Il a aussi été question de son playmaker Florian Wirtz, même si ce dossier s’annonce plus compliqué. Et voilà que le média Relevo explique que l’ancien milieu de terrain du club a conseillé un autre joueur de Leverkusen à sa future direction.

Un soldat d’Alonso

Le média espagnol indique ainsi que Piero Hincapié, défenseur central équatorien qui a été un des piliers du Leverkusen de Xabi Alonso, plaît beaucoup à la fois au coach forcément, mais aussi à la direction. Alonso serait ainsi ravi de le retrouver du côté de la capitale espagnole, et sa polvyalence - il peut aussi jouer en tant que latéral gauche - est un sacré atout.

Son prix est de 40 millions d’euros selon les estimations de la direction madrilène, un montant relativement abordable pour l’écurie espagnole. Avec le possible départ de David Alaba qui ne convainc pas la direction, l’incertitude autour d’Eder Militao et les pépins au genou d’Antonio Rudiger, Hincapié pourrait être plus que bienvenu. Affaire à suivre…