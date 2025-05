Real Madrid : 7 joueurs pourraient être mis à la porte cet été !

L’été va être mouvementé à Madrid. Forcément, les mauvais résultats du club de la capitale espagnole cette saison - éliminé en quarts de Ligue des Champions et défait en finale de Copa del Rey - vont avoir des conséquences et certains hommes vont en faire les frais. A commencer par Carlo Ancelotti, l’entraîneur italien, qui devrait quitter son poste dans les prochaines semaines. Santiago Solari assurera un court intérim pour le Mondial des Clubs, puis les clés du camion seront confiées à Xabi Alonso, objectif de longue date de la direction merengue.

La suite après cette publicité

Mais forcément, c’est surtout dans l’effectif que ça va bouger. Comme l’indique Relevo, quatre recrues pourraient débarquer en terres madrilènes entre le début du mois de juillet et la fin du mois d’août, dont Trent Alexander-Arnold, qui arrivera de Liverpool en fin de contrat. Un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant au profil de Joselu sont aussi attendus selon la publication espagnole, qui évoque aussi le dossier des départs.

La suite après cette publicité

Du beau monde à la porte !

Jusqu’à sept joueurs pourraient ainsi être mis à la porte, à commencer par les trois qui sont en fin de contrat : Luka Modric, Lucas Vazquez et Jesus Vallejo. Si les deux premiers devraient être prolongés de deux semaines, histoire de pouvoir jouer le Mondial des Clubs, leur avenir à Madrid est pratiquement scellé. Viennent ensuite David Alaba et Rodrygo. La direction du Real Madrid serait partisane d’une vente de l’Autrichien, mais elle sait qu’avec son gros salaire et ses mauvaises prestations récentes, cela risque d’être difficile. Quant au Brésilien, ce sera en revanche plus simple, avec plusieurs cadors de Premier League qui sont déjà venus aux nouvelles ces dernières semaines.

Enfin, Ferland Mendy et Fran Garcia ne sont pas considérés comme indispensables et le Real Madrid attend aussi des offres, même si les deux hommes n’ont a priori pas envie de partir. Si Vinicius Jr avait été considéré comme un potentiel partant, tout le monde à Madrid semble désormais convaincu qu’il restera et qu’il recalera définitivement l’Arabie saoudite. Un été mouvementé s’approche sous le soleil madrilène !