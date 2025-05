Le Real Madrid va prolonger Modric et Vazquez… pour deux semaines

La Coupe du Monde des Clubs oblige les équipes participantes à trouver des parades pour les joueurs en fin de contrat le 30 juin. La compétition a lieu du 15 juin au 13 juillet et certains éléments ont donc besoin de renouveler leur bail de quelques semaines pour rejoindre cette compétition. C’est le cas de Lucas Vazquez et de Luka Modric au Real Madrid.

D’après AS, la Casa Blanca va les prolonger de deux semaines, soit le temps de la compétition, mais ils ne devraient pas être conservés plus longtemps, sauf retournement de situation. Un doute existe pour le Croate par exemple. Durant ce Mondial des Clubs au nouveau format, le Real doit affronter Al-Hilal (18 juin), Pachuca (22 juin) et le RB Salzbourg (27 juin).