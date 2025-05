Xavier Niel a amorcé le rachat de Créteil sur les réseaux sociaux

C’est officiel depuis hier, le club de Créteil-Lusitanos est passé aux mains de Xavier Niel. Le milliardaire est devenu actionnaire majoritaire du club du Val de Marne et de la ville où il a grandi. Pensionnaires de National 2, les Béliers sont doucement retombés ces dernières années après avoir un temps côtoyé la Ligue 2. Ils étaient depuis 3 ans dirigés par Bassam Al Homsi, lequel était fragilisé pour un mouvement de grêve ces derniers mois. Ce dernier est revenu sur cette passation auprès du journal Le Parisien. Il affirme d’ailleurs que les négociations ont débuté… sur les réseaux sociaux, lorsque Xavier Niel a pris contact avec lui par ce biais.

«C’est lui qui m’a contacté sur les réseaux sociaux en novembre, assure celui qui devient actionnaire minoritaire. On a commencé à échanger et il était très motivé à l’idée de rejoindre l’aventure. Personnellement, je ne souhaitais pas particulièrement avoir un investisseur, le club se porte bien. Quand on arrive dans un club, il faut du temps pour mettre les choses en place et ça ne fait que trois ans. Au début, j’ai hésité mais on a poursuivi les discussions et le projet était très intéressant. En tant que président, mon rôle est d’aider le club à grandir donc j’ai accepté. Son arrivée est bénéfique pour le club et la ville, Xavier va mettre certaines choses en place à travers son savoir-faire et les moyens qu’il va mettre à disposition.»