PSG : la fierté de Luis Enrique après la claque infligée à l’Atlético

Présent au micro de DAZN après la large victoire du PSG contre l’Atlético de Madrid lors de la première journée de la Coupe du Monde des Clubs, Luis Enrique a logiquement affiché sa satisfaction. Face aux journalistes, le technicien espagnol a notamment souligné la performance collective de ses joueurs dans des conditions difficiles.

La suite après cette publicité

«C’est l’objectif. C’était une saison très longue. Ce que je vois à l’entraînement, c’est une motivation. On est content du match difficile. Ce n’est pas facile de jouer dans ces conditions avec cette chaleur. On a fait un très bon match. La mobilité est importante, c’est l’une de nos caractéristiques. Tu dois savoir le moment où tu dois utiliser cette mobilité. On a bien joué. C’était difficile de faire ces efforts. C’est l’ambition des joueurs. C’est beau pour un entraîneur de voir ça. Tout le monde est prêt. On travaille ensemble comme équipe. C’est la bonne manière de grandir».

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Atlético sur DAZN.