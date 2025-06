USA : la terrible punchline de Pochettino sur Pulisic

À un an de la Coupe du monde à domicile, les États-Unis abordent la Gold Cup dans un climat tendu. En plus d’une série de quatre défaites, une polémique oppose Mauricio Pochettino à Christian Pulisic (78 sélections, 32 buts). L’attaquant a déclaré avoir renoncé à la compétition pour se reposer après une longue saison, tout en espérant jouer les deux amicaux précédents. Non convoqué, il dit respecter la décision du sélectionneur, mais ne pas la comprendre.

La suite après cette publicité

Pochettino alors a sèchement répondu : « Les joueurs ne choisissent pas leurs matches. Ils doivent respecter notre plan. Les joueurs n’ont pas besoin de comprendre ou de ne pas comprendre. Ils doivent écouter et respecter notre plan. Ils ne peuvent pas nous dicter le plan. Sinon, d’accord, on inverse, on échange les postes (entraîneur et joueur), non ? C’est évident (…) Je suis l’entraîneur principal. Je ne suis pas un mannequin. » Privé de Pulisic et de plusieurs cadres blessés ou retenus pour la Coupe du monde des Clubs, le sélectionneur argentin a dû composé dans l’urgence cette nuit pour affronter Trinité-et-Tobago, à l’heure où les Américains mènent par un but.