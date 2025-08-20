Menu Rechercher
Leon Bailey prêté à l’AS Roma

Par Jordan Pardon
1 min.
Leon Bailey avec Aston Villa @Maxppp

Après Wesley, Neil El Aynaoui, Evan Ferguson ou encore Daniele Ghilardi, l’AS Roma vient d’enregistrer l’arrivée de Leon Bailey cet été. L’ailier jamaïcain de 28 ans arrive en provenance d’Aston Villa, sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat d’environ 22 millions d’euros.

AS Roma
✍️ Leon Bailey è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺

📄

#ASRoma
«L’AS Roma est ravie d’annoncer la signature de Leon Bailey en provenance d’Aston Villa. L’accord a été trouvé autour d’un prêt avec option d’achat. Bailey a choisi le maillot numéro 31. Bienvenue à Rome, Léon», indique le communiqué du club de la capitale italienne.

