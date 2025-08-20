Mathys Tel sort du silence après les insultes racistes

Considéré comme le principal coupable de la défaite de Tottenham face au PSG en Supercoupe de l’UEFA après son tir au but raté mercredi dernier, Mathys Tel s’est lâchement fait insulter avec des propos racistes sur les réseaux sociaux. Alors que son club, Tottenham, avait pris la parole dans la foulée pour le défendre et dénoncer les propos racistes subis, le joueur, lui, avait préféré rester muet.

La suite après cette publicité

Pour la première fois depuis cette triste histoire, l’attaquant de 20 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux : « Bonjour à tous, après ces derniers jours, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien ! J’ai également été déçu par ce qui s’est passé mercredi soir, mais le racisme n’a pas sa place dans notre société. Chaque jour est une courbe d’apprentissage, et chaque jour est une leçon. Je sais d’où je viens, où j’ai commencé, et rien de tout cela ne me fera tomber. Avec le travail et l’humilité, le respect prime. Merci à tous. »