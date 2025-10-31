Ligue1+ va être disponible sur Playstation et Xbox

LFP Média ratisse large. Après les fournisseurs d’accès internet, les télés connectées Samsung, les diffuseurs DAZN, Prime Video, mais aussi la presse traditionnelle comme L’Équipe, la filiale commerciale de la Ligue va prochainement boucler l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs pour la distribution de Ligue1+. Selon L’Équipe, un accord est effectivement proche d’être trouvé avec les géants du jeu vidéo, Playstation et Xbox.

De nombreux fans, habitués à utiliser leur console de jeu comme de véritables plateformes multimédias (jeux vidéos, services à la demande, streaming sont aujourd’hui disponibles sur les dernières consoles), l’attendaient depuis plusieurs semaines. En revanche, Canal n’aurait toujours pas d’accord pour distribuer Ligue1+. Le journal précise que du côté de la Ligue, certains dirigeants pensent que la donne pourrait changer en fonction du résultat de l’appel d’offres des droits de diffusion de la Ligue des champions pour le cycle 2027-2031, dont le résultat est attendu à partir du 18 novembre.