Chelsea fait tout pour se débarasser du flop Raheem Sterling

Depuis l’été dernier, les Blues ne comptent plus du tout sur Raheem Sterling. En effet, Chelsea envisage même de prêter Raheem Sterling, le club londonien cherche à finaliser les sorties de plusieurs joueurs avant la fermeture du mercato dans deux semaines. L’international anglais, prêté la saison dernière à Arsenal, reste sous contrat pour deux ans. Bien que Chelsea et Sterling privilégient une solution permanente, un second prêt consécutif n’est pas à exclure. Fulham a déjà manifesté son intérêt, et Sterling souhaite idéalement rester en Premier League, à Londres, où sa famille est installée, mais reste ouvert à d’autres opportunités si elles se présentent.

Le principal obstacle reste le salaire de Sterling, supérieur à 345 000 euros par semaine, que Chelsea a continué à prendre en charge en partie lors de son prêt à Arsenal. La saison dernière, il a disputé 28 matchs avec les Gunners, la plupart comme remplaçant, inscrivant un petit but et délivrant cinq passes décisives. Chelsea espère maintenant trouver une solution respectueuse pour toutes les parties, qui permette donc à Sterling de rejoindre un club où il pourra retrouver du temps de jeu et contribuer pleinement.