Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue des Champions

Fenerbahçe : José Mourinho trolle l’OGC Nice

Par Allan Brevi
1 min.
José Mourinho a le sourire sur le banc de l'AS Rome @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
Fenerbahce Benfica Voir sur CANAL+

En conférence de presse, à l’approche de la rencontre entre Fenerbahçe et Benfica, José Mourinho n’a pas caché son avis sur le tirage au sort des barrages de Ligue des Champions. L’entraîneur portugais de Fenerbahçe a expliqué qu’il aurait largement préféré affronter l’OGC Nice plutôt que Benfica, soulignant la qualité de l’équipe portugaise.

La suite après cette publicité

« J’aurais préféré affronter Nice que Benfica, uniquement parce que Benfica est meilleur. Sinon, je préfère aller à Lisbonne, je préfère séjourner dans un hôtel près des Pastéis de Belém », a plaisanté Mourinho avant la rencontre de ce soir à 21h au Chobani Stadium. Une manière pour le technicien portugais de détendre l’atmosphère tout en reconnaissant la force de son adversaire du jour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Benfica
Nice
Fenerbahce
José Mourinho

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Benfica Logo SL Benfica
Nice Logo OGC Nice
Fenerbahce Logo Fenerbahce
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier