Fenerbahçe : José Mourinho trolle l’OGC Nice
En conférence de presse, à l’approche de la rencontre entre Fenerbahçe et Benfica, José Mourinho n’a pas caché son avis sur le tirage au sort des barrages de Ligue des Champions. L’entraîneur portugais de Fenerbahçe a expliqué qu’il aurait largement préféré affronter l’OGC Nice plutôt que Benfica, soulignant la qualité de l’équipe portugaise.
« J’aurais préféré affronter Nice que Benfica, uniquement parce que Benfica est meilleur. Sinon, je préfère aller à Lisbonne, je préfère séjourner dans un hôtel près des Pastéis de Belém », a plaisanté Mourinho avant la rencontre de ce soir à 21h au Chobani Stadium. Une manière pour le technicien portugais de détendre l’atmosphère tout en reconnaissant la force de son adversaire du jour.
