Ligue 1, droits TV : les clubs vont se partager une somme ridicule !

Les premiers matchs et les différentes polémiques qui ont explosé ici et là nous ont fait oublier une réalité terrible pour les clubs français : la crise des droits TV va avoir des conséquences fâcheuses. Amputés de leur principale source de revenus, les clubs de Ligue 1 sont en pleine galère, et les dernières informations révélées par le quotidien L’Equipe font un peu froid dans le dos.

Comme l’indique le journal, les dix-huit formations n’ont que… 80,5 millions d’euros à se partager. Une somme qui correspond aux droits domestiques et internationaux des rencontres du championnat. Une somme incroyablement basse, qui s’explique logiquement par l’échec de DAZN, mais pas que. Au total, il y avait 334,6 millions d’euros à se répartir, mais entre les différentes taxes, frais et remboursements (l’immeuble de la LFP et de LFP Media par exemple), la somme diminue drastiquement.

Ligue 1+ doit marcher, ou…

Il faut aussi retirer 54,5 millions d’euros qui vont à CVC, ainsi que différentes aides et les montants destinés à la Ligue 2. Au total, on atteint donc cette somme rachitique de 80,5 millions d’euros. Les sommes perçues rien que sur les droits domestiques baisseraient environ de 3,5 fois pour chaque club. Vous l’aurez compris, une situation désastreuse qui n’a qu’une solution : le succès de Ligue 1+, afin que les recettes de la LFP gonflent et que des sommes plus intéressantes puissent être distribuées au terme de cette saison.

Avec plus de 600.000 abonnés déjà annoncés par Nicolas de Tavernost, la nouvelle plateforme de la Ligue connaît des débuts plutôt réussis. Seulement, la LFP espère doubler cette somme et atteindre entre 1,1 et 1,2 million d’abonnés pour entrer dans son budget. Le type d’abonnement - avec ou sans engagement - sera aussi à prendre en compte pour les finances des clubs. Rendez-vous d’ici la fin de la saison…