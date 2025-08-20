OM : Frank McCourt attendu à Marseille samedi

Dans cette période d’agitation, perturbée par l’épisode Rabiot-Rowe de vendredi quand les deux hommes s’étaient bagarrés après la défaite contre Rennes (0-1), l’arrivée de Frank McCourt apportera peut-être un peu de sérénité. Selon La Provence, le propriétaire de l’Olympique de Marseille est attendu ce samedi 23 août à l’occasion de la réception du Paris FC en Ligue 1.

L’objet de sa visite concernera essentiellement les réformes du football français et des droits TV avec la création de la chaîne de la LFP, Ligue 1 +. Si sa venue n’avait initialement aucun lien avec l’affaire Rabiot, elle sera forcément évoquée aussi, précise La Provence. Pour rappel, les deux joueurs sont désormais placés sur la liste des transferts du club phocéen.